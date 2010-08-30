Міжбанк: долар знизився 7,8850/7,8870 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8855/7,8895 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8860/7,8890 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,8850/7,8870 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:30 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8874 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2568/0,2571 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2567/0,2570 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2568/0,2571 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль залишився на колишньому рівні - 30,7074 рубля за долар (- 0,0001).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2700/1,2770 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0285/10,0365 грн./євро, до 12:00 ціни піднялися до 10,0340/10,0395 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 10,0175/10,0250 грн./євро.