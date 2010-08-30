Рада незадоволена пропозицією Кабміну щодо вкладів Ощадбанку СРСР

Верховна Рада України повернула Кабінету Міністрів України на доопрацювання проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України".

"За" це рішення проголосували 249 з 406 народних депутатів України.

Цим законопроектом передбачено, що компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться у грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України, починаючи з 1997 року і в інших формах відповідно до законодавства.

Також передбачають, що в межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянинові тільки по одному рахунку.

Крім того, заплановано, що компенсаційні виплати в межах одного бюджетного року проводяться громадянам рівними сумами в межах залишку проіндексованого вкладу по одному рахунку власника.

Законопроект передбачає, що у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які узяли на себе організацію похоронів, можуть за умови пред`явлення ощадної книжки вкладника або страхового свідоцтва і свідоцтва про смерть отримати в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху за місцем знаходження вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу або страхового внеску для організації похорону і проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума яких визначена Кабінетом Міністрів.

Завершальними положеннями законопроекту передбачено, що уряд за участю Ощадного банку України і установ колишнього Укрдержстраху повинен визначити до 1 січня 2011 року порядок складання і функціонування інформаційно-аналітичної системи "Реєстр страхувальників та застрахованих осіб».

Також уряд повинен забезпечити до 1 червня 2011 року функціонування інформаційно-аналітичної системи "Реєстр страхувальників і застрахованих осіб" і визначити порядок передачі реєстру страхувальників і застрахованих осіб до установ Ощадного банку України, врегулювати разом з установами колишнього Укрдержстраху питання про подальше обслуговування проведення виплат компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень громадянам України.

Народний депутат Станіслав АРЖЕВІТІН (фракція НУ-НС) на засіданні парламенту гостро розкритикував цей законопроект. Він зазначив, що документ відміняє індексацію вкладів у зв`язку з інфляційними процесами.

Він також назвав дивною позицію уряду щодо виплати заощаджень не лише у грошовій формі. "Це що, віддаватимуть хортами"? - запитав С. АРЖЕВІТІН.

За його словами, неприйнятною є і пропозиція про те, що в межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянинові тільки по одному рахунку. Він наголосив, що виникає питання, хто визначатиме, за яким саме рахунком буде компенсація.

Як сказав С. АРЖЕВІТІН, законопроект передбачає створення Ощадним банком України і правонаступниками колишнього Укрдержстраху Інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" і "Реєстр страхувальників і застрахованих осіб". За його словами, це свідчить про те, що влада хоче мати оновлену базу даних про виборців з оновленими адресами для використання їх під час виборчих кампаній.

Цей законопроект критикували і представники фракції Партії регіонів, зокрема Ярослав СУХИЙ і Олександр СТОЯН. Вони запропонували документ або відхилити, або відправити на повторне перше читання.

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив про необхідність відхилення цього законопроекту.