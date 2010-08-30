Україна «виконує і перевиконує» свої зобов’язання перед МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що Україна «виконує і перевиконує» свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі з представниками німецьких ділових кіл, яка відбулась сьогодні у Берліні.

«Зобов’язання, які ми брали перед Міжнародним валютним фондом, на 100% виконуються і перевиконуються. Хоча заходи, які ми сьогодні плануємо в Україні, у суспільстві викликають, як кажуть, неоднозначну реакцію», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, це вимушені і прогресивні кроки нової влади, адже Україна усі 19 років своєї незалежності не реформувалася. «І 19 років йшли розмови про реформи, йшла боротьба за владу, були сутички, з’ясування стосунків», - пояснив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні «Україні треба дуже швидко реформуватися заради майбутнього».