Курси валют НБУ на 31 серпня

Нацбанк встановив 31 серпня курс гривні: 100 USD США-788.6100 (на 30 серпня-788.7000)100 EUR-1001.5347 (на 30 серпня-1002.6743) 10 RUR-2.5718 (на 30 серпня-2.5693) Облікові курси банківських металів на 31 серпняза 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-97353.90 (27 серпня-97855.73)961XAG10Срібло-1500.72 (27 серпня-1507.78)962XPT10Платина-120657.33 (27 серпня-121032.60) 964XPD10Паладій-39430.50 (27 серпня-39528.90)

Нацбанк встановив 31 серпня курс гривні: 100 USD США-788.6100 (на 30 серпня-788.7000) 100 EUR-1001.5347 (на 30 серпня-1002.6743) 10 RUR-2.5718 (на 30 серпня-2.5693) Облікові курси банківських металів на 31 серпня за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-97353.90 (27 серпня-97855.73) 961XAG10Срібло-1500.72 (27 серпня-1507.78) 962XPT10Платина-120657.33 (27 серпня-121032.60) 964XPD10Паладій-39430.50 (27 серпня-39528.90)

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