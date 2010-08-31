Мінфін випустив третій випуск ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів в понеділок здійснило третій випуск ПДВ-облігації на суму 8,3 млрд. гривень, повідомляє Українська правда.

"У затверджений реєстр увійшло 117 платників податку. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 8,307 млрд. гривень", - повідомив Мінфін.

Сплата процентного доходу та амортизації з цього випуску ПДВ-облігацій припадає на: 28 лютого і 29 серпня 2011, 27 лютого і 27 серпня 2012, 25 лютого і 26 серпня 2013, 24 лютого та 25 серпня 2014, 23 лютого і 24 Серпень 2015.

Нові облігації отримали міжнародний ідентифікаційний код (ISIN) UA4000082622.

Як повідомлялося, уряд запропонував підприємствам оформити ПДВ-облігаціями борг з відшкодування ПДВ за станом на 1 травня 2010 року.

Номінальна прибутковість нових паперів становить 5,5% річних, вони є амортизаційними - раз на півроку за ним буде погашатися 10% основного боргу.