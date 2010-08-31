Міжбанк: котирування – 7,8850/7,8885 грн./дол

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зниженням котирувань – 7,8850/7,8885 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2553/0,2556 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,9695/9,9765 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2652/1,2654 дол./євро (понеділок, 30 серпня, – 1,2721/1,2723 дол./євро).

У понеділок, 30 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8874 грн./дол.