Експерт: курс гривні може закріпитися на рівні 7,85 грн./дол. та 10,8 грн./евро

До кінця року курс гривні до долара може закріпитися на рівні 7,85 грн./дол., до євро - 10,8 грн./євро.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні під час прес-конференції озвучив експерт аналітичного департаменту X - Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСЮК.

"Відновлення довіри до банківського сектора, зниження доларизації економіки, отримане фінансування від МВФ та збільшення резервів НБУ у першому півріччі 2010 року на 11,4% - до 29,846 млрд. дол. сприятимуть стабільності національної валюти. Таким чином, курс гривня/долар до кінця року може закріпитися на рівні 7,85 грн."., - сказав він.

За словами експерта, у євро є шанси відновити позиції на світовому валютному ринку Forex і зафіксуватися на рівні 1,33 дол./євро. В Україні у такому разі курс гривня/євро до кінця року складе 10,80 грн. за євро.