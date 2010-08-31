Міжбанк: долар несуттєво подорожчав

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8850/7,8885 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися до 7,8870/7,8905 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,8865/7,8895 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:20 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8889 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2553/0,2556 грн./рубль, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2556/0,2558 грн./рубль. До закриття ціни досягли верху - 0,2557/0,2559 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,82 рублів за долар (+0,1126).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2630/1,2695 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9695/9,9765 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,9975/10,0050 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,0020/10,0090 грн./євро.