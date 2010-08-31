«Укрпромбанк» буде проводити розрахунки з кредиторами через «Златобанк»

"Укрпромбанк" (Київ) здійснюватиме розрахунки за вимогами кредиторів через "Златобанк". Про це сказано у повідомленні ліквідатора банку, оприлюдненому в газеті "Урядовий кур'єр" від 31 серпня 2010 року.

"Ліквідатор ТОВ "Укрпромбанк" повідомляє, що розрахунки за вимогами, внесеними до II, III, IV і VI черговості задоволення (вимоги I і V черги - відсутні) здійснюватимуть через банк-агент АТ "Златобанк", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні ліквідатора від 31 серпня вказується, що згідно зі статтею 96 закону "Про банки і банківську діяльність" вимоги кожної наступної черги кредиторів задовольняють після повного розрахунку з попередньою.

Кожен кредитор, чиї вимоги віднесені до вищезгаданих черг, буде персонально проінформований листом від банку-агента щодо конкретної інформації за розрахунками.

Як повідомляв УНІАН, у кінці січня Нацбанк прийняв рішення відкликати ліцензію і почати процедуру ліквідації ТОВ "Укрпромбанк".

На початку липня 2010 року "Укрпромбанк" передав частину своїх активів і пасивів банку "Дельта".