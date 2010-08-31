АМКУ та Держкомпідприємництва не можуть вживати заходи до Нацбанку та його нормативних актів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) і Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва констатують, що не можуть застосовувати заходи дії ні до Національного банку України, ні до його нормативних актів.

Про це сказано у листах відомств у відповідь на звернення Асоціації українських банків (АУБ), тексти яких має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляли, НБУ своєю постановою №273 від 6 липня 2010 р., серед іншого, зобов'язав банки до 1 січня 2012 р. збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижче вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб в межах об'єму залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності постанови №273, тобто на 16 липня 2010 р.

АУБ звернулася до АМКУ із заявою про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Національного банку України у зв'язку з прийняттям вищезгаданого документу.

"Закон України "Про захист економічної конкуренції" не включає НБУ в перелік. яким визначають органи влади, на які поширюється дія цього Закону і щодо яких Комітет може вживати відповідні заходи дії", - сказано у листі АМКУ.

При цьому АМКУ вказав, що він, згідно з чинним законодавством, наділений повноваженнями вносити пропозиції НБУ про зміну прийнятих ним нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або в результаті неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції.

Комітет повідомив, що у нього немає досить повної інформації для з'ясування вказаного питання по суті, і він звернувся до АУБ і Нацбанку для надання інформації. У зв'язку з цим розгляд заяви Асоціації українських банків від 4 серпня 2010 року № 06.1-06/0497 продовжено на 60 календарних днів.

АУБ також звернулася до Держкомпідприємництва щодо того, що постанова №273 не відповідає вимогам Закону України "Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Держкомпідприємництва у своїй відповіді зазначає, що згідно з його позицією, яка базується на аналізі чинного законодавства, "Нацбанк є особливим центральним органом державного управління, який наділений регуляторними повноваженнями і в статусі якого, на відміну від усіх без виключення органів виконавчої влади, відсутнє посилання на віднесення його до органів виконавчої влади".

Таким чином, відомство констатує, що НБУ не є органом виконавчої влади, а згідно з чинним законодавством процедури узгодження проектів і міри дії Держкомпідприємництва регламентовані виключно щодо актів і дій органів виконавчої влади.

Проте, в листі вказується, що "Держкомпідприємництва розділяє стурбованість Асоціації українських банків з приводу порушень з боку Національного банку України вимог законодавства в розробці, розгляді, прийнятті і оприлюдненні постанови № 273".