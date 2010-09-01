МВФ відкриває програму превентивного кредитування

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще більше пом`ягшив своъ правила кредитування у спробы запобігти поширенню майбутніх фінансових криз на всю світову економіку, повідомляє 31 серпня Washington Post.

Нова превентивна кредитна лінія, схвалена правлінням МВФ, дасть змогу країнам з не ідеальною економічною репутацією заздалегідь одержувати значні позики, які вони швидко використовуватимуть у разі кризи.

Це друга така програма, схвалена МВФ за останні місяці. Вона Фонду швидко реагувати на економічні проблеми, що виникають в одній країні, але загрожують поширитися на інші держави, повідомляє k2kapital.

Останнім часом "стала вочевидь необхідність створення ефективних інструментів запобігання кризам" у світі, де гроші швидко перетинають кордони, заявив заступник розпорядчого директора МВФ Джон Ліпскі (John Lipsky).

Традиційно МВФ пропонує кредити країнам, що вже потрапили у складну економіну ситуацію, але тілько після тривалих переговорів про економічні та інші реформи.