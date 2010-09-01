Міжбанк: котирування 7,8860/7,8905 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,8860/7,8905 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2556/0,2559 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,0180/10,0265 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2701/1,2703 дол./євро (вівторок, 31 серпня, – 1,2652/1,2654 дол./євро).

У вівторок, 31 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8889 грн./дол.