Мінфін 31 серпня випустив четвертий транш ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України 31 серпня ц.р. здійснило випуск четвертого траншу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення заборгованості з податку на додану вартість на суму 6 млрд. 41 млн. 548 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, випуск облігацій здійснено відповідно до урядової постанови №368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість".

Випуск облігацій було здійснено згідно з реєстром інвентаризації платників податку, наданим Державною податковою адміністрацією України і затвердженим Міністром фінансів.

Випуск облігацій здійснено за такими параметрами: номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 1 березня 2011 року, 30 серпня 2011 року, 28 лютого 2012 року, 28 серпня 2012 року, 26 лютого 2013 року, 27 серпня 2013 року, 25 лютого 2014 року, 26 серпня 2014 року, 24 лютого 2015 року, 25 серпня 2015 року. Дата повного погашення облігацій – 25 серпня 2015 року.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів зазначеного випуску облігацій – UА4000083059.

Довідка УНІАН. ПДВ-облігації випускаються для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.