Урядова комісія обробила пропозиції до проекту Податкового кодексу - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що урядова комісія завершила обробку пропозицій до проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні журналістам у селі Щасливе Бориспільського району Київської області після відвідин місцевої школи і участі в урочистостях з нагоди Дня знань.

«Робота над Податковим кодексом вступила в завершальну стадію. Урядова комісія вчора закінчила обробку більш як 5 тис. пропозицій, які виникли в результаті дискусії, дійсно всенародної дискусії», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр розраховує, що парламент прийме пропозиції уряду щодо Податкового кодексу. «Я сподіваюся, що в один із перших днів, а може бути, і в перший день ми зуміємо переконати народних депутатів приступити до розгляду цього найважливішого документа», - сказав він.

М.АЗАРОВ зазначив, що уряд при доопрацюванні проекту Податкового кодексу керувався такими основними принципами, як зниження кількості податків, а також їх розмірів. «Ми маємо дати імпульс нашій економіці, нашому підприємництву, тому, хто б що не говорив, найголовніша відмінна риса Податкового кодексу - це наявність стимулів для інноваційно-інвестиційного розвитку», - наголосив він.

Прем`єр уточнив, що Податковий кодекс передбачатиме звільнення від податку частини прибутку, що спрямовується на оновлення виробництва, а також вперше вводиться норма прискореної амортизації. «Тому, я вважаю, що ми маємо якнайшвидше прийняти Податковий кодекс, щоб з 1 січня ці нові правила гри, стабільні правила ігри, абсолютно ясні, орієнтовані на істотне прискорення економічного розвитку, а, відповідно, і соціального розвитку, набули чинності», - сказав глава уряду.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обговорення.