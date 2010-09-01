Експерт: Євро спробує зміцнитися, фунт може продовжити зниження...

Європейська валюта у вівторок, 31 серпня, на тлі позитивних новин з Німеччини змогла відіграти частину позицій у американського долара, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні. Так, згідно з опублікованими даними, число безробітних в серпні в Германії скоротилося на 17 000 осіб, тим самим зберігши незмінним рівень безробіття в країні – 7,6%.

Проте, завойовані в першій половині дня позиції були майже повністю втрачені після публікації в США протоколу засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за серпень. Як стало відомо, офіційні особи ФРС цілком розглядають можливість вживання додаткових заходів для підтримки економіки у разі подальшого її ослаблення.

Дана новина була сприйнята учасниками ринку як додатковий сигнал до покупок менш ризикових активів, якими є долар і японська ієна. Валюта Японії продовжила своє поступальне зростання проти основних конкурентів, євро, фунта і долара США. Проти останнього ієна зміцнилася до 83,00, мінімум дня по даній валютній парі склав 83,80.

За підсумками дня (31 серпня) єдина європейська валюта все ж таки продемонструвала зростання по відношенню до долара, завершивши торги на рівні 1,2680. Що стосується фунта, то він протягом всієї торгової сесії поступально знижувався, результатом чого і стало досягнення парою фунт/долар рівня 1,5350.

Прогноз на 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, будуть опубліковані дані по зміні кількості зайнятих від ADT, які традиційно передують публікованим у п`ятницю даних по зміні кількості зайнятих в несільскогосподарському секторі економіки США. Ринок праці, як і раніше, викликає найбільші побоювання у ФРС, що може спонукати її на вживання додаткових заходів для стимулюванню економіки. За прогнозами, число зайнятих в серпні збільшилося лише на 15000 осіб.

Серед європейських новин найбільший інтерес викличуть цифри зі зміни обсягу обороту роздрібної торгівлі в Німеччині, які можуть продемонструвати зростання 0,5%. Даний факт може допомогти євро дещо зміцнитися проти свого основного конкурента – американського долара. Проте навряд чи варто чекати від єдиної валюти чогось надприродного. У будь-якому випадку, всіх розсудять дані з ринку праці в США.

За прогнозами аналітиків, євро знов спробує піти до позначки 1,2600, фунт може продовжити своє зниження аж до 1,5300, ну а японська ієна спробує відновити свій багаторічний максимум проти долара, продемонстрований нею рівно тиждень тому.