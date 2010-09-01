Готівковий курс долара в комбанках без змін

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 31 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% з учорашнього дня і сьогодні становить 9,95 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,09 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,02 грн./євро, з продажу – в межах 10,04-10,13 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 31 серпня дещо знизився і сьогодні становить 0,2492/0,2568 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2430-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4% і сьогодні становить 9,95 грн./євро, курс продажу – на 0,2%, до 10,09 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,02 грн./євро, з продажу – в межах 10,04-10,13 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився порівняно з 31 серпня і сьогодні становить 0,2496 грн./рубль, курс продажу – знизився на 0,2%, до 0,2570 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2430-0,2530 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2590 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2300/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,915 грн., євро – 9,90/10,10 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 вересня, становить: гривні до долара США – 7,8867, до євро – 10,000336, до російського рубля – 0,25551.