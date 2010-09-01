«Промінвестбанк» залучив 300 млн. дол. субординованого кредиту

«Промінвестбанк» (Київ) залучив субординований кредит від «Внешэкономбанка» (Росія) в розмірі 300 млн. дол. строком на 10 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі українського банку.

Згідно з наданою інформацією, кошти буде використано на зміцнення капітальної бази і здійснення довгострокових інвестицій у реальний сектор економіки, а також на доформування резервів під активні операції.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку становили 28,650 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,958 млрд. грн., зобов`язання – 23,661 млрд. грн., статутний капітал – 5,299 млрд. грн., власний капітал – 4,989 млрд. грн.

«Промінвестбанк» в першому півріччі ц.р. одержав збиток у розмірі 454,5 млн. грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внешэкономбанк)» (Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку".