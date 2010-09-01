Шаповалова звільнили з посади першого заступника голови НБУ
13:03, 01 вересня 2010Фінанси
0
Подробиці наразі невідомі
Анатолія ШАПОВАЛОВА звільнено з посади першого заступника голови Національного банку України.
Про це УНІАН повідомив представник НБУ.
«Так, ШАПОВАЛОВА звільнено», - сказав співрозмовник агентства, при цьому не повідомивши інших подробиць.
А.ШАПОВАЛОВ обіймав посаду першого заступника голови Нацбанку з 25 лютого 2005 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter