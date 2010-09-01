Шаповалова звільнили з посади першого заступника голови НБУ

13:03, 01 вересня 2010
Фінанси
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Подробиці наразі невідомі

Анатолія ШАПОВАЛОВА звільнено з посади першого заступника голови Національного банку України.

Про це УНІАН повідомив представник НБУ.

«Так, ШАПОВАЛОВА звільнено», - сказав співрозмовник агентства, при цьому не повідомивши інших подробиць.

А.ШАПОВАЛОВ обіймав посаду першого заступника голови Нацбанку з 25 лютого 2005 року.

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