Банк Росії знизив курс долара

Офіційний курс долара, встановлений Центробанком РФ з 2 вересня, знизився на 6,68 копійки - до 30,8001 рубля, курс євро зріс на 15,27 копійки, до 39,1654 рубля, йдеться у оприлюднених даних Банку Росії, повідомляє РИА Новости.

Вартість бівалютної корзини, розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 4 копійки і склала на четвер 34,57 рубля проти 34,53 рубля на середу.