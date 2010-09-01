Україна скоротила бюджетний дефіцит у 9 разів

Україна в липні, у порівнянні з червнем 2010 року, скоротила бюджетний дефіцит в 9,3 раза - до 1,2 млрд. грн. Про це повідомляєть сайт Міністерства фінансів України.

Прибутки держбюджету в липні, у порівнянні з червнем, збільшилися на 32,5% - до 24,132 млрд. грн., витрати і кредитування (за вирахуванням погашення) - скоротилися на 14,2% - до 25,347 млрд. грн.

За даними Мінфіну, фінансування дефіциту відбувалося за рахунок внутрішніх джерел, об`єм яких в липні склав 1,5 млрд. грн. у порівнянні з 4,626 млрд. грн. в червні.

У липні зовнішні джерела покриття дефіциту держбюджету вказані на рівні "мінус" 0,286 млрд. грн., тоді як в червні їх об`єм склав 15,964 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (з поправками), прибутки держскарбниці заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., у тому числі, прибутки загального фонду - 210,055 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн.., у т.ч. витрати загального фонду - 240,951 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету запланований в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі, у загальному фонді - 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП - 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП - 3,7%, інфляція (грудень до грудня) - 13,1%, фонд оплати праці - 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду скеровують загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховується як різниця сум його прибутків і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Звідний бюджет України.