Візит Януковича у Китай допоможе збільшенню інвестицій в Україну - МЗС

У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Китай 2-5 вересня сприятиме збільшенню китайських інвестицій в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

"Головне, що за підсумками візиту китайські інвестиції в Україну зростуть в рази", - сказав О. ВОЛОШИН.

Він зазначив, що для України Китай, який має величезні надлишкові фінансові ресурси, є потенційно потужним інвестором, особливо в контексті підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Відповідаючи на питання, скільки інвестицій Китай може вкласти в Україну, О. ВОЛОШИН сказав: "Якщо Китай інвестував понад 25 млрд. дол. в економіку Білорусі і 1,5 млрд. дол. в економіку нашої невеликої сусідньої Молдови, то я думаю, що Україна з її потенціалом здатна отримати десятки мільярдів".

За його словами, китайська сторона виявляє цікавість до України. "Вони самі підкреслюють, що головне, що їм заважало раніше - це фактично небажання Києва на серйозному рівні з ними спілкуватися. За 6 років в Китай не було здійснено жодного візиту, навіть на рівні міністра закордонних справ. Це грандіозна помилка для українських інтересів, і зараз ми її активно виправляємо", - сказав О. ВОЛОШИН.

Він також наголосив, що китайські політики найбільше цінують в Україні стабільність. "Це те, чого не вистачало останні роки і що заважало китайцям активно працювати на українському ринку. Зараз стабільність є, є передбачувана влада, яка готова давати обіцянки і виконувати їх. Я думаю, що кожен українець відчує на собі, що співпраця з Китаєм - це елементарно вигідно", - сказав О. ВОЛОШИН.