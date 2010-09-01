Дефіцит держбюджету за 7 місяців склав 27,7 млрд. грн.

Державний бюджет за січень-липень цього року виконаний з дефіцитом 27,749 млрд. грн., у тому числі, загальний фонд виконаний з дефіцитом 25,257 млрд. грн. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Прибутки держбюджету за вказаний період склали 136,187 млрд. грн., у т.ч., прибутки загального фонду - 109,472 млрд. грн.

Податкові надходження до держбюджету склали 96,537 млрд. грн., неподаткові, - 34,818 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про показник виконання прибуткової частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету в січні-липні склали 164,881 млрд. грн., у т.ч. загального фонду - 134,869 млрд. грн. або 96,9% від плану звітного періоду.

Погашення основної суми боргу по державному бюджету в звітному періоді склало 14,626 млрд. грн., у т.ч. внутрішнього боргу - 12,130 млрд. грн.

Запозичення до держбюджету були здійснені в об'ємі 50,333 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено - 34,119 млрд. грн., у т.ч. по загальному фонду 25,443 млрд. грн. (на докапіталізацію "Укрексімбанку" 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому - 16,215 млрд. грн., у т.ч. по загальному фонду - 15,843 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-липні 2010 року надійшло до державного бюджету 314,4 млн. грн.

Мінфін повідомляє, що за січень-липень 2010 року звідний бюджет виконаний з дефіцитом 25,273 млрд. грн., при цьому його прибутки склали 175,877 млрд. грн., витрати - 202,088 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (з поправками), прибутки заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., у тому числі прибутки загального фонду - 210,055 млрд. грн.. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду - 240,951 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету запланований в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі по загальному фонду - 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП - 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП - 3,7%, інфляція (грудень до грудня) - 13,1%, фонд оплати праці - 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду скеровують загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його прибутків і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають звідний бюджет України.