Першим заступником голови НБУ призначили Арбузова

Першим заступником голови Національного банку України (НБУ) з 1 вересня 2010 року призначений Сергій АРБУЗОВ замість Анатолія ШАПОВАЛОВА. Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, А. ШАПОВАЛОВ "звільнився за власним бажанням". Посаду першого заступника голови він обіймав з 25 лютого 2005 року.

С. АРБУЗОВ є головою наглядової ради "Укрексімбанку".