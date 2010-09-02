Українська армія отримає майже мільярд гривень на невідкладні потреби

Між Міністерством оборони та Міністерством фінансів підписано документ, за яким видатки на оборону у 2011 році мають становити 13,6 мільярдів гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це сказав міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ учора під час виступу у Національному університеті оборони України з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

Він підкреслив, що на сьогодні практично вирішено питання щодо додаткового фінансування потреб Збройних сил України у поточному році на суму 903 мільйони гривень. За його словами, ці кошти будуть спрямовані на вирішення першочергових соціальних проблем у військах.

Говорячи про вирішення проблем підготовки військ та відновлення озброєння і військової техніки в поточному році, міністр оборони поінформував, що виділений ресурс дозволить призупинити падіння рівня вишколу особового складу та підтримати техніку в належному стані.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, “між Міністерством оборони та Мінфіном підписано документ, за яким видатки на оборону у 2011 році мають становити 13,6 мільярдів гривень. Ця цифра є оптимальною в тій ситуації, яка є в державі”.

Міністр також поінформував про проведення розрахунків потреб фінансування ЗСУ на 2011-2015 роки.

“Виділення коштів у обсягах, запропонованих Міністерством оборони, дозволить повністю стабілізувати ситуацію в армії, підготувати підґрунтя їх подальшого реформування та до 2015 року наростити боєздатність Збройних сил до запланованих показників”, – наголосив М.ЄЖЕЛЬ.