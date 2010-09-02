Янукович призначив Гончарука виконавчим секретарем Ради інвесторів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ реорганізував Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні у Раду вітчизняних та іноземних інвесторів.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

В указі зазначається, що рада створюється “з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і світову економічні системи”.

Указом передбачено покласти додатково на Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні завдання щодо сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України.

У зв`язку з цим Консультативну раду з питань іноземних інвестицій перейменовано у Раду вітчизняних та іноземних інвесторів.

В.ЯНУКОВИЧ призначив заступника глави Адміністрації Президента Андрія ГОНЧАРУКА виконавчим секретарем Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, який має внести у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу ради. Головою ради є Президент України.

Міністерству закордонних справ рекомендовано активізувати роботу дипломатичних представництв України за кордоном “щодо формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу України, поширення серед представників іноземних ділових кіл інформації про існуючі та перспективні інвестиційні проекти в Україні, а також про порядок взаємодії з органами виконавчої влади України в процесі підготовки та реалізації таких проектів”.

Крім того, указом затверджено положення про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів.

Положенням визначено, що рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Вона, відповідно до указу, зокрема, сприяє визначенню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, залучення та ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції у європейську і світову економічні системи. Крім того, рада готує пропозиції щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, зокрема з урахуванням передового вітчизняного та іноземного досвіду у сфері залучення інвестицій; аналізує та узагальнює проблеми, які стримують інвестування в економіку України, готує пропозиції щодо шляхів їхнього вирішення.

Рада також пропонує заходи щодо сприяння інвестиційній діяльності, спрямованій на активізацію виходу вітчизняних суб`єктів господарювання на міжнародні ринки товарів, капіталів і послуг; сприяє формуванню привабливого інвестиційного іміджу України.