Торги доларом на міжбанку відкрилися підвищенням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань, що продовжується, – 7,8875/7,8925 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2566/0,2569, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,0880/10,0970. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2785/1,2787 (середа – 1,2701/1,2703).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.