Податковий кодекс: народне обговорення ненародних податків...

Відомий американський політик Бенджамин Франклін ще більше двох століть тому помітив, що законам дуже м`яким рідко підкоряються, а закони дуже суворі рідко виконуються. Про це варто пам`ятати і сучасним українським законодавцям. У нашому випадку мова піде про Податковий кодекс, з проекту якого, з урахуванням запалу, в якому проходить ухвалення документа, у результаті можуть виключити дуже важливі норми. Норми, що вимагають ретельного, але життєво необхідного доопрацювання, замінивши їх «легенькими» пропозиціями «від народу» або начебто “від народу”. Зігравши на «всеукраїнському обговоренні», влада знову занурить країну у фіскальну кризу.

У стараннях і турботі...

«Старання» керівництва України цілком зрозумілі – часу на тверезу розробку кодексу немає. МВФ, який надав чергове рятівне коло, і використання якого нашими верхами дотепер залишається загадкою, квапить з виконанням обіцяного за виділені кошти. Влада міняє правила для бізнесу в надії скоротити дефіцит бюджету, але складається враження, що просто дехто самостверджується в могутності. Щоби розібратися із загрозою нової хвилі кризи, махрового процвітання корупції і в цілому прогнивання системи, варто заглянути в текст проекту Податкового кодексу (ПК), абсолютно абстрагуючись від творців-експериментаторів, прислухаючись до крику бізнесу, якому і доведеться виживати в нових фіскальних рамках. Ну, або лещатах – кому як більше подобається...

Причому, нездоровий ажіотаж навколо ПК підігрівався самою владою, яка не розкривала «податкові сюрпризи» аж до розгляду документа у Верховній Раді в першому читанні, яке відбулося в червні 2010 року. Після «парламентського» дійства підприємці жахнулися, усвідомивши близькість до реалізації, наприклад, таких одіозних норм, як, зокрема, щодо податків на прибуток і додану вартість. «Існуючий варіант Податкового кодексу підсилює податковий і адміністративний тиск на бізнес і тому вимагає серйозних доповнень і змін», - поспішила заспокоїти українців перший заступник розділу Адміністрації Президента Ірина Акімова. Про це не раз заявляв і сам гарант. «Всі норми, стримуючі розвиток підприємництва в Україні, будуть відкинуті», - запевнив Віктор ЯНУКОВИЧ.

Звичайно, хочеться повірити обіцянкам, але стримує недавня сумна історія, коли нам з оглядкою на дружбу з Росією обіцяли не піднімати ціну на газ в обмін на продовження оренди бази ЧФ РФ в Криму. Однак чим все обернулося?..

Тим часом, у результаті бурхливої критики після «пробної кулі» кодекс покотився на доопрацювання. Півтора місяці знадобилося на оформлення поступок бізнесу, натяку на що не було в першому варіанті НК. Третього серпня оновлений документ представили на суд громадськості. Протягом останнього спекотного літнього місяця в різних містах країни проводилися публічні слухання, збиралися думки і зауваження громадян. Причому, претензії до кодексу росли як сніжна куля. Вони звучали в ході всіляких офіційних «круглих столів», "гарячих ліній" та інтернет-форумів. Одне бентежить: як тепер доведеться постаратися, аби все врахувати. І наскільки реально в такі короткі терміни не просто зібрати воєдино всі побажання-зауваження, але і спробувати оцінити і проаналізувати їх, та ще і включити в проект документа. Тому, хто реально проведе таку роботу, доречно пам`ятник встановити?..

Податки від влади і претензії від бізнесу

Основні пропозиції бізнесу стосуються ПДВ, податку на прибуток і так званого єдиного податку, який, швидше за все, скасують. Проблему існування «сірих» підприємців – платників єдиного податку уряд намагається вирішити шляхом обмеження кількості видів діяльності, які можуть підпадати під дану статтю, а також скороченням обсягу допустимої суми виручки. Під час всенародного обговорення кодексу бізнес не раз звертався в Мінфін і ГНАУ з проханням збільшити останній показник. Подивимося, що вийде на практиці.

Тим часом, Кабмін «проігнорував» давно наболілі питання малого бізнесу, зокрема, риночників. Наприклад, немає в кодексі конкретики відносно ринкового збору, або ж обов`язкової наявності касових апаратів. Гучні торішні заяви про необхідність змін в даній сфері погриміли у повітрі, та й годі.

І ще. Бізнес просив запровадити відповідальність держави за невиконання зобов`язань, аж до впровадження механізму нарахування пені на прострочення з відшкодуванням ПДВ. Відзначимо, з боку влади дана ініціатива була підтримана. Але це тільки підтримка, а чи буде чорним по білому виписано?

Підприємці акцентували плутанину в системі адміністрування портового збору, пропонували відмінити оподаткування судна закордонного фрахту.

Окрім іншого, бізнес просив уточнити норми податкових переліків до бюджету, врегулювати питання фіскальних перевірок, спростити адміністрування податку з доходів фізосіб (зі місцем сплати, а не реєстрації).

Що стосується податкових канікул, то їх пропонується запроваджувати не тільки відносно новостворених підприємств, але й щодо діючих, які оновлюють основні фонди і запроваджують енергозберігаючі технології.

Щодо підтримки населення, то Мінфін пропонував ввести соціальну пільгу на кожну дитину в сім`ї з трьома дітьми і більше, скоротити ставку податку на дивіденди, відмінити мито на ввезення до України предметів мистецтва.

Ще підприємці просили затвердити аналіз регуляторного впливу проекту НК на економіку терміном хоч би рік. Але рік, чесно кажучи, - не показник дії окремих досить радикальних норм кодексу.

Обійшли увагою розробники Податкового кодексу і гральний бізнес. Питання залишається невирішеним. Та й справді, навіщо зараз наводити лад в даній сфері, якщо вже більше року по всій Україні діють напівлегальні інтернет-казино, клуби і т.п. Напівлегальні тому, що всі вони, як підказує практика, знаходяться під «дахом» правоохоронних органів, по-іншому працювати не змогли б. Якщо у когось виникнуть сумніви з даного питання, можу «прорекламувати» деякі з таких закладів.

Для простих громадян більш нагальною темою став податок на нерухомість – дуже вже хочеться, щоби багаті почали ділитися з бідними. Віктор Янукович висловив тверду позицію з даного питання: податок необхідно вводити. Тим часом, в проекті документа, опублікованому 3 серпня, даний платіж не значиться. (Передбачається обкладати додатковою ставкою нерухомість, виходячи з її площі, враховуватися не повинні квартири радянських часів площею до 200 кв. м).

Ось що розповів із цього приводу ЗМІ віце-прем`єр-міністр з питань Євро-2012 Борис Колесніков: «Робоча модель податку на нерухомість на сьогоднішній день така: 40 квадратних метрів на людину не оподатковуються. У нас не так багато сімей з трьох чоловік, чия квартира більше 120 квадратних метрів. На будь-який зайвий метр — 10 гривень податку. Це м`яка ставка».

«Треба звикнути до того, що зайві метри доведеться оплачувати окремо від комунальних платежів. Звичайно, цей податок неспівставний із цінами на квартири, особливо в Києві. Проте якийсь перехідний період повинен бути», - вважає віце-прем`єр.

«Що ж до сільської місцевості, то якщо у вас будинок до 200 квадратних метрів, то ви не платите нічого. А якщо більше — 10 гривень за кожен метр раз на рік», — повідомив віце-прем`єр.

Відносно оподаткування дачних споруд, Борис Колесніков повідомив: «Власники шести соток з будиночком п`ять на шість метрів не платять взагалі нічого. Тобто дачний будиночок 30 квадратів на присадибній ділянці не можна додати до 120 квадратних метрів квартири і оподаткувати».

Залишається питання, невже даний податок, який безпосередньо стосується саме законодавців і решти «номенклатурників», пропишуть такими чином, що ухилитися від нього їм буде неможливо?

Все буде добре? Ні, як завжди...

Як бачимо, питань більше, ніж відповідей. А строки затвердження документа підтискають. Але, схоже, владі вдасться встигнути в строк. За словами прем`єр-міністра Миколи Азарова, про що він заявив 1 вересня, «робота над Податковим кодексом вступила в завершальну стадію. Урядова комісія 31 серпня завершила обробку більше 5 тисяч пропозицій».

«Я сподіваюся, в один з перших днів (роботи сесії парламенту - ред.) ми зуміємо переконати народних депутатів приступити до розгляду цього найважливішого документа», - додав він.

Прем`єр в черговий раз запевнив, що Кабмін при доопрацюванні проекту кодексу керувався такими основними принципами, як зниження кількості податків, а також їх розмірів. Прем`єр уточнив, що ПК передбачатиме звільнення від податку частини прибутку, що спрямовується на оновлення виробництва, а також вперше вводиться норма прискореної амортизації. «Тому, я вважаю, що ми повинні щонайшвидше прийняти Податковий кодекс, щоб з 1 січня ці нові правила гри, стабільні правила ігри, абсолютно ясні, орієнтовані на істотне прискорення економічного розвитку, а, відповідно, і соціального розвитку, вступили в силу», - відзначив глава уряду.

На думку партнера юридичної компанії Arzinger, експерта з податкового права Ганни Погрібної, строки ухвалення документа дійсно будуть стислі. Крім того, швидкого виконання даного амбітного завдання вимагає Президент.

Згідно з українським «політменталітетом», усі внесені пропозиції, звичайно, враховані не будуть, проте на поступки владі все ж таки доведеться піти. Крім того, якщо податкова конституція і буде прийнята в поточному році, вона не зможе вступити в силу з початку 2011 року – відповідно до законодавства, зміни в податкову політику мають вноситися більш ніж за півроку до початку нового податкового звітного періоду. Хоча, і дану норму можна проігнорувати, не звикати ж...

Юлія Главацька (УНІАН)