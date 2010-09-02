Банківська процентна маржа упала до 3,6 п.п.

Національний банк України констатує зниження банківської процентної маржі у липні порівняно з червнем 2010 року з 4,4 процентного пункту до 3,6 п.п.

Про це йдеться у Бюлетені НБУ, оприлюдненому на сайті відомства.

«Унаслідок випереджаючого зниження середньої вартості кредитів порівняно з вартістю депозитів процентна маржа банків у липні, порівняно з червнем, зменшилася до 3,6 процентного пункту, що було істотно нижче, ніж у грудні 2009 року (5,4 п. п.)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацбанку, у липні ц.р. процентна ставка за депозитами знизилася на 0,3 п.п. – до 9,1% річних. Зокрема, в національній валюті вартість депозитів зменшилася на 0,5 п.п. – до 9,8% річних, в іноземній – на 0,4 п.п., до 7,6% річних.

За інформацією НБУ, середньозважена процентна ставка за кредитами, без урахування овердрафту, в липні ц.р. знизилася на 1,1 п.п. – до 12,7% річних. Така ситуація, серед іншого, склалася завдяки зростанню депозитної бази, що триває, і достатньому рівню тимчасово вільної ліквідності, а також зниженню вартості кредитів на міжбанківському ринку (з 2,5% до 1,8% річних).