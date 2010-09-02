S&P підвищила рейтинг «Альфа-Банку»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s переглянула прогноз по рейтингах ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зі «стабільного» на «позитивний» і підвищила рейтинг за національною шкалою з «uaBB-» до «uaBB».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно були підтверджені кредитні рейтинги контрагента — довгостроковий «ССС+» і короткостроковий «С».

«Перегляд прогнозу обумовлений поліпшенням показників ліквідності банку унаслідок притоку клієнтських депозитів, стійкості становища на ринку і недавнього підвищення капіталізації на тлі поступової стабілізації економіки України», — повідомила кредитний аналітик Standard & Poor’s Марія МАЛЮКОВА.

При цьому наголошується, що рейтинги як і раніше стримуються низькими якістю активів і прибутковістю банку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 27,167 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,843 млрд. грн., зобов`язання – 24,037 млрд. грн., капітал банку – 3,716 млрд. грн., власний капітал – 3,129 млрд. грн.

ПАТ «Альфа-Банк» за підсумками другого кварталу 2010 року одержав 0,551 млн. грн. прибутку.

«Альфа-Банка» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».