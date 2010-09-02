Завтра у ЗМІ презентують проект Податкового кодексу

Уряд України планує завтра презентувати представникам засобів масової інформації допрацьований проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він висловив упевненість, що державний бюджет України на 2011 рік, проект якого Кабмін має намір передати до Верховної Ради до 15 вересня ц.р., має бути ухвалений на базі Податкового кодексу.

«Я переконаний, що базуватися він (держбюджет-2011 – УНІАН) має на Податковому кодексі, якого досі в країні не було», – сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що підготовлений проект Податкового кодексу обговорювався експертами, представниками громадськості і учасниками ринку – оброблено більш як 5 тис. пропозицій і зауважень. «У результаті ми одержали компромісний, на мій погляд, оптимальний проект», – сказав глава уряду.

Він також зазначив, що завдяки ухваленню Податкового кодексу в країні діятиме справедлива і ліберальна система оподаткування. «Ідеологія кодексу дуже проста. Перше – платити будуть усі в рівних умовах, але менші податки. Друге – велике податкове навантаження на багатство і споживання і мінімальна – на інноваційний розвиток вітчизняної економіки. Сам проект Податкового кодексу – інноваційний документ і скачок на вищий рівень», – сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що згідно з проектом Податкового кодексу ставка податку на прибуток скорочується до 19%, норми прискорення амортизації надають практично податкові канікули тим компаніям, які вкладають гроші в інновації і технологічну модернізацію, пріоритетним галузям буде надана нульова ставка податку на прибуток впродовж 5 років. Серед таких пріоритетних галузей М.АЗАРОВ назвав легку промисловість і малий бізнес.

Прем`єр-міністр також зазначив, що документом передбачене автоматичне відшкодування ПДВ і скорочення розміру податку до 17% до 2014 року. Також скасовуються ринковий і транспортний збори, податок на рекламу і збільшується частка надходжень від ряду зборів до місцевих бюджетів.

«Це навіть не капітальний ремонт податкової системи – це окреслення абсолютно нової системи, яка стимулюватиме прискорений розвиток України і забезпечить вигідну гавань для інвестицій з усього світу», – сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді, і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоректований проект Податкового кодексу України був опублікований в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обговорення.