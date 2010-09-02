Міжбанк: на 12.00 долар зріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8875/7,8925, на 12.00 ціни зросли на 7,9010/7,9080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2566/0,2569, на 12.00 ціни піднялися до 0,2573/0,2576. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12.00 встановився на рівні 30,6705 (-0,0595).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2785/1,2787, а на 12.00 зросли до 1,2816/1,2818. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0880/10,0970, на 12.00 ціни пішли вгору – 10,1255/10,1375.