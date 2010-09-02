Покупець, реєстратор, хранитель акцій «Київміськбуду» відсутні за вказаними адресами

Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) поки що не вдалося перевірити покупця, реєстратора і хранителя акцій «Київміськбуду» у зв`язку з відсутністю їх за вказаними адресами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЄВ.

За його словами, представники комісії чотири рази з`являлися за вказаною адресою покупця 80% «Київміськбуду» - «Фінансової компанії «Новий регіон», проте їм так і не вдалося поспілкуватися з її співробітниками, оскільки згідно з вивішеним на офісі компанії оголошенням всі вони перебувають у відпустці.

Д.ТЕВЕЛЄВ сказав, що представникам комісії також не вдалося знайти за вказаними адресами реєстратора «Київміськбуду» - компанію «Адрем» і хранителя - «Фондовий союз «Україна». Комісія планує відкрити справи про порушення на ринку цінних паперів за фактами відсутності даних компаній, що є суб`єктами фондового ринку, за вказаними адресами.

За інформацією голови ДКЦПФР, комісія закінчила перевірку самого «Київміськбуду», а також попереднього реєстратора компанії «Термінал-реєстр».

Як зазначив Д.ТЕВЕЛЄВ, перевіркою була встановлена відсутність фактів відчуження акцій компаній, що входять до складу «Київміськбуду».

У той же час, за його словами, дана перевірка виявила ряд порушень під час продажу 80-процентного пакету акцій «Київміськбуду». Зокрема, до комісії не була надана інформація про перереєстрацію і знерухомлення акцій «Київміськбуду», хоча відповідно до чинного законодавства комісію необхідно інформувати про операції з пакетами акцій, що перевищують 10% статутного фонду.

Д.ТЕВЕЛЄВ повідомив, що викликає також сумнів термін повноважень ряду представників київських органів влади, що беруть участь у даній операції.

За словами голови ДКЦПФР, виявлені порушення є підставою для відкриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Він також зазначив, що результати проведеної перевірки будуть направлені до Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури, Київської міськадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, номінальним утримувачем пакету акцій у розмірі 52 953 730 штук, що становить 80,0649% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», станом на 16 серпня ц.р. є ТОВ «Фондовий союз «Україна».

АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» у зв`язку з відмовою реєстратора в односторонньому порядку від ведення реєстру розірвав договір щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Компанія «Термінал-реєстр». З 6 серпня ведення реєстру передане тимчасовому реєстроутримувачу ТОВ «Адрем».

ДКЦПФР своїм рішенням від 6 серпня 2010 р. на шість місяців заборонила вносити зміни в системи реєстрів власників і системи депозитарного обліку акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Рішення ухвалене за розпорядженням Генпрокуратури.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті міністрів України доручила 28 липня перевірити, кому належать акції «Київміськбуду», у зв`язку з інформацією, що з`явилася в ЗМІ, про зміну власників компанії.

12 серпня ц.р. ДКЦПФР заявила, що проводить перевірку АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на предмет відчуження ним або компаніями, що входять до його складу, майна шляхом зміни власників.

Голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЄВ також пояснив, що дії, зокрема, щодо заборони обігу акцій «Київміськбуду» і ряду інших організацій, комісія здійснювала в рамках розслідування, що проводиться Генеральною прокуратурою України.

У коментарі УНІАН президент «Київміськбуду» Василь МОЖАР припустив, що 80% акцій холдингу, які були у власності Київської міської ради, продано групі нерезидентів України.

Як йдеться у постанові Господарського суду Києва про початок провадження у справі №11/304 від 20 серпня 2010 року, Головне управління комунальної власності Києва Київської міської державної адміністрації 29 липня 2009 року продало 52 910 760 простих іменних акцій (80%) АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон».

Згідно з документом, Генеральна прокуратура звернулася до суду на користь Київської міської ради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року між ДУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

У позові також зазначається, що ТОВ «ФК «Новий регіон» має повернути зобов`язання (80% акцій «Київміськбуду») за актом прийомки-передачі територіальній громаді Києва в особі ДУ комунальної власності КМДА. При цьому реєстратори – ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» – мають внести записи до систем реєстру власників іменних цінних паперів «Київміськбуду» про перехід у власність Київської міськради 52 910 760 акцій.

Суд вважає за доцільне залучити до участі у справі ХК «Київміськбуд» як третю сторону.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.