S&P підвищила кредитний рейтинг «Кредобанка»

Рейтингова служба Standard & Poor’s підвищила довгостроковий кредитний рейтинг контрагента українського «Кредобанка» з «ССС+» до «В-», прогноз – «стабільний».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно короткостроковий кредитний рейтинг контрагента підтверджений на рівні «С». Рейтинг банку за національною шкалою підвищений з «uaВВ-» до «uaВВВ-».

У повідомленні указується, що підвищення рейтингів «Кредобанка» відображає поліпшення його фінансової стійкості унаслідок посилення прямої поточної підтримки з боку материнської компанії Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO), що володіє 99,5% його капіталу. РКО надав «Кредобанку» підтримку у формі фінансування і внесків в капітал, а також гарантій щодо проблемних кредитів, що частково згладжує високі кредитні ризики, яким піддається банк в умовах економічного спаду в Україні.«Ми вважаємо, що «Кредобанк» є для РКО стратегічно важливою дочірньою компанією, зважаючи на значущість ролі України в стратегії зростання цієї групи, інтеграції банку в РКО, а також підтримки, яка надається «Кредобанку». Тому довгостроковий кредитний рейтинг «Кредобанка» на один ступінь вищий за рівень його власної кредитоспроможності», – йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кредобанк» (Львів) створене в 1990 році, на сьогодні входить до другої групи (крупні банки) за класифікацією Нацбанку України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 5,01 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,468 млрд. грн., зобов`язання – 4,754 млрд. грн., власний капітал - 255,74 млн. грн.

Станом на 1 серпня статутний капітал банку склав 1,919 млрд. грн.

«Кредобанк» за підсумками першого півріччя 2010 року одержав збиток 353,224 млн. грн.

99,6% акцій «Кредобанка» належить найбільшому польському акціонерному банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA).