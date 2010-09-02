У Кабміні не обговорювали питання реформування Мінекономіки – Тігіпко

У Кабінеті Міністрів України поки не обговорювалося питання про переведення зовнішньоторговельного блоку Міністерства економіки в структуру Міністерства закордонних справ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

"Поки в Кабміні ми це питання не обговорювали", - сказав він.

У той же час, С. ТІГІПКО зазначив, що на сьогодні торговельні представництва при посольствах України в інших країнах переведені з підпорядкування Мінекономіки в підпорядкування МЗС. "Я думаю, що поки що цього вистачає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА повідомила про те, що зовнішньоторговельний блок Мінекономіки буде переведений в структуру МЗС. За її словами, обговорення такої зміни в структурі міністерств вже відбулося. При цьому І. АКІМОВА підкреслила, що про створення окремого міністерства, яке займається зовнішньою торгівлею, поки не йдеться.