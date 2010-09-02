Мінфін завершив випуск ПДВ-облігацій
На загальну суму 16,4 млрд. грн.
Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО журналістам.
«Ми випуск завершили. Ми випустили (ПДВ-облігацій – УНІАН) на 16,4 млрд. грн.», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України з 2 серпня цього року почало випуск ПДВ-облігацій для погашення простроченої заборгованості з ПДВ.
Всього було випущено чотири транші загальним обсягом 16,4 млрд. грн.
Раніше повідомлялося, що платниками податків було заявлено для відшкодування 17,792 млрд. грн.
При цьому підкреслювалося, що законність пред`явлення до відшкодування додатково перевірятиметься.