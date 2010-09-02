Мінфін завершив випуск ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО журналістам.

«Ми випуск завершили. Ми випустили (ПДВ-облігацій – УНІАН) на 16,4 млрд. грн.», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України з 2 серпня цього року почало випуск ПДВ-облігацій для погашення простроченої заборгованості з ПДВ.

Всього було випущено чотири транші загальним обсягом 16,4 млрд. грн.

Раніше повідомлялося, що платниками податків було заявлено для відшкодування 17,792 млрд. грн.

При цьому підкреслювалося, що законність пред`явлення до відшкодування додатково перевірятиметься.