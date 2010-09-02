Україна та Китай підписали 13 документів щодо економічної та політичної співпраці

Україна і Китай підписали 13 документів з актуальних питань розвитку політичної і економічної співпраці.

Сьогодні в Пекіні представники української офіційної делегації підписали ряд двосторонніх документів.

Серед них, зокрема, окрім спільної заяви глав держав щодо усебічного підвищення рівня китайсько-українських стосунків, дружби і співпраці, підписані Основні напрями українсько-китайських стосунків (дорожня карта) на 2010-2012 рр.

Також Кабінет міністрів України і уряд КНР уклали угоду про співпрацю в галузі захисту і карантину рослин. Окрім цього підписана програма українсько-китайської співпраці в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2011-2015 роки.

Державна митна служба України і Державна митна адміністрація Китаю підписали протокол про взаємну допомогу в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів.

Також український і китайський уряди домовилися про надання українській стороні безкоштовної допомоги.

Окрім цього, було підписано ще декілька інвестиційних угод щодо розвитку української енергетичної сфери.

Інвестпроекти складуть близько 4 млрд. дол.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Китай домовилися про інвестиційні проекти об`ємом близько 4 млрд. доларів.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, сьогодні практично почата реалізація масштабної інвестиційної програми між двома країнами.

"Ті угоди, які сьогодні підписані, вони, за попередніми підрахунками, складають не менше 4 млрд. дол. Це дуже важливо для нашої країни. І перспектива розвитку стратегічних стосунків між Україною і Китаєм залежить лише від питання невеликого часу", - переконаний Президент України.

У зв`язку з цим В. ЯНУКОВИЧ також наголосив важливість досягнутих домовленостей з головою КНР ХУ Цзиньтао про початок опрацювання нової державної стратегічної угоди, яка "відкриє фактично новий період у відносинах між Україною і Китаєм".