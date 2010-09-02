Мінфін завершив випуск ПДВ-облігацій. Емітовано ОВДП на 16,4 млрд. грн.

Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення протермінованої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це журналістам заявив сьогодні міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Ми випуск завершили. Ми випустили (ПДВ-облігацій - УНІАН) на 16,4 млрд. грн.", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України з 2 серпня поточного року почало випуск ПДВ-облігацій для погашення протермінованої заборгованості з ПДВ.

Усього було випущено чотири транші загальним об'ємом 16,4 млрд. грн.

Раніше повідомляли, що платники податків заявили для відшкодування 17,792 млрд. грн.

При цьому підкреслювалося, що законність пред'явлення до відшкодування додатково перевірятимуть.