Проект бюджету на 2011 рік подадуть у парламент своєчасно – Ярошенко

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що проект державного бюджету на 2011 рік буде поданий у Верховну Раду своєчасно.

Про це він заявив журналістам у четвер.

"Згідно зі статтею 96 Конституцій України, ми усе зробимо вчасно", - сказав він.

Як повідомляли, згідно з Бюджетним кодексом України, уряд повинен надати на розгляд до парламенту проект держбюджету наступного року до 15 вересня.

Довідка УНІАН. Згідно ст. 96 Конституцій України Державний бюджет України затверджує щорічно Верховна Рада України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

Кабінет міністрів України не пізніше від 15 вересня кожного року надає у Верховну Раду України проект закону про Державний бюджет України наступного року. Разом з проектом закону надають доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.