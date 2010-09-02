Україна та Китай до 2012 року досягнуть товарообігу в 10 млрд. дол. - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що не пізніше 2012 року товарообіг між Україною і Китаєм повинен зрости до близько 10 млрд. дол.

Про це В. ЯНУКОВИЧ заявив за результатами проведення переговорів з головою КНР ХУ Цзиньтао.

"Не пізніше 2012 року ми матимемо товарообіг на рівні не менше 10 млрд. дол. США", - сказав глава держави. Як приклад позитивної динаміки економічного співробітництва В. ЯНУКОВИЧ сказав, що вже до кінця поточного року товарообіг, зокрема з Росією, зросте до 40 млрд. дол., що у порівнянні з минулим роком більше на 13 млрд. дол.

"Але потенціал розвитку стосунків України та Китайської Народної Республіки дуже великий", - зазначив В. ЯНУКОВИЧ.

У зв'язку з цим він сказав, що з боку китайських державних і недержавних установ до України також є великий інтерес.

"До речі, так само як і з боку України до Китаю", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

В. ЯНУКОВИЧ також повідомив, що українська сторона готова у свою чергу брати участь в реалізації перспективних пріоритетних проектів на території самого Китаю.

"У нас є така можливість і є такий потенціал. Ми готові залучити наші можливості для розвитку тих регіонів Китаю, які сьогодні значно відстають у своєму розвитку", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.