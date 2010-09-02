НБУ знизив прогноз інфляції за підсумками року до 10,5%

Національний банк України (НБУ) прогнозує інфляцію в 2010 році на рівні 10,5%, у 2011 році - 11,2%. Про це сказано в Макроекономічному огляді (за серпень), оприлюдненому на сайті Національного банку України.

"У цілому, наші оцінки зростання споживчої інфляції за продовження поточної монетарної політики і за виконання критеріїв ефективності Міжнародного валютного фонду складають 10,5% в 2010 р. і 11,2% в 2011 р"., - сказано в макропрогнозі.

У НБУ прогнозують, що в другому півріччі 2010 року інфляція посилиться у зв'язку з підвищенням адміністративно регульованих тарифів на 21,2% (у першому півріччі їх зростання склало 3,3%). Базова інфляція залишиться на поточному рівні (7,7% в 2010 році) в результаті все ще негативного розриву ВВП і ревальвації номінального обмінного курсу.

У 2011 році Нацбанк прогнозує незначне зростання інфляції (до 11%) унаслідок низького урожаю зернових в 2010 році і продовження процесу підвищення адміністративно регульованих тарифів. При цьому, базова інфляція трохи підвищиться в результаті поступового зменшення негативного розриву ВВП.

У НБУ вважають, що інфляція палива формуватиметься відповідно до очікуваної динаміки світових цін на нафту і збільшенням акцизу на паливо і складатиме 11,3% у 2010 р. і 16% у 2011 р.

Довідка УНІАН. У Держбюджеті на 2010 рік закладений показник інфляції (грудень до грудня) на рівні 13,1%.