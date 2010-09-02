НБУ підвищив прогноз росту економіки у цьому році до 4%

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання ВВП у 2010 році на рівні 4%, у 2011 році - 3,7%. Про це сказано в Макроекономічному огляді (за серпень 2010), оприлюдненому на сайті Національного банку України.

"Очікувана досить сприятлива кон`юнктура на ринках металів у кінці 2010-го - в 2011 році на тлі проведення структурних реформ, які декларують (зокрема, щодо поступового приведення цін на газ до рівня світових), дозволяє очікувати темпи зростання ВВП на рівні потенційних (близько 4%). При цьому, негативний розрив ВВП скорочуватиметься, що вимагатиме активізації інвестиційних процесів", - йдеться у макропрогнозі.

У Нацбанку вважають, що стимулювання економіки завдяки недооціненому обмінному курсу (після девальвації 2008 року) і незначне відновлення зовнішнього попиту на чорні метали позитивно вплинуть на динаміку вітчизняного експорту у 2011 році (зростання на 5,6% в 2010 році і на 5% в 2011 р.).

У 2010 році, за прогнозами НБУ, очікується незначне зростання імпорту в Україну - 3,2%, в основному, за рахунок поступового відновлення споживчого попиту. У 2011 році за рахунок зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного темпи зростання імпорту прискоряться до 6%.

У результаті слабкого зростання прибутків населення і все ще низької кредитної активності, зростання споживання у 2010 році очікується на рівні усього 2,4%, значною мірою, в результаті очікування збільшення фіскального навантаження, що, у свою чергу, зумовлюватиме високу схильність до накопичення заощаджень. У 2011 році споживання ростиме на 3,5%, що робитиме основний вклад в динаміку економічної активності в цілому.

У 2010 році очікується лише незначне відновлення інвестиційної активності - зростання складе 1,3%, сильніший інвестиційний процес очікується в 2011 р. - 9,5%. При цьому, пожвавлення інвестиційних процесів також відбуватиметься за рахунок російського капіталу внаслідок політики уряду, спрямованої на посилення співпраці з Російською Федерацією.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2010 рік розрахований, виходячи з прогнозного показника зростання ВВП на рівні 3,7% номінального ВВП - 1,083 трлн. грн.