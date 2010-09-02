Мінекономіки пропонує відмовитися від держрегулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів

Міністерство економіки України розробило законопроект про внесення змін до Закону «Про оплату праці», згідно з яким пропонується виключити із закону норму про державне регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів.

Відповідний законопроект оприлюднено на офіційному сайті міністерства.

Документом, зокрема, пропонується виключити норму, на підставі якої підприємства-монополісти повинні проводити відповідні відрахування до бюджету в разі перевищення встановлених фондів оплати праці.

На думку Мінекономіки, існування такої норми створює ситуацію подвійного регулювання, оскільки сьогодні держава й так регулює діяльність монополістів через тарифну політику. Крім того, незначний розмір надходжень до бюджету від підприємств монополістів у зв`язку з перевищенням фонду оплати праці (2003 рік – 10 млн. грн.; 2004 рік – 12 млн. грн.; 2005 рік – 6,4 млн. грн.; 2006 рік – 2 млн. грн), ставлять під сумнів доцільність адміністрування цих платежів.

Довідка УНІАН. До підприємств-монополістів, щодо яких застосовується регулювання фондів оплати праці, належать підприємства водопровідно-каналізаційного й житлово-комунального господарства, енергопостачальні компанії, підприємства зв`язку, аеропорти й морські порти і сільськомунгоспи.