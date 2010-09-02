Уряд ФРН затвердив пакет заходів з економії

Уряд ФРН затвердив закон про додаткові заходи з виконання бюджету, який передбачає скорочення бюджетних витрат до 2014 року на 80 мільярдів євро, повідомляє DW-WORLD.

За даними Tagesschau, третину від загальної запланованої суми зниження витрат, або 30 мільярдів євро, планується заощадити за рахунок зменшення соціальних виплат малозабезпеченим верствам населення.

Зокрема, з наступного року одержувачі соціальної допомоги для безробітних будуть позбавлені виплат із догляду за дитиною (Elterngeld). Також будуть скасовані державні доплати на пенсійне страхування для безробітних.

Збільшення повноваження Федерального агентства з праці, яке тепер зможе саме вирішувати, наскільки доцільні виплати в тому або іншому випадку. Уряд також планує позбавити одержувачів допомоги виплат на житло.

З 2011 року влада також вводить новий податок на авіасполучення, який, як очікується, повинен приносити до скарбниці мільярд євро щорічно. Як повідомляє AFP, це призведе до подорожчання квитків: так, вартість квитка на середні перельоти від 2500 до 6000 кілометрів може зрости на 25 євро, а для трансатлантичних рейсів - на 45 євро.