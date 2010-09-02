Курси валют НБУ 3 вересня
19:58, 02 вересня 2010Фінанси
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Офіційний курс НБУ 3 вересня100 USD – 789.7800 (2 вересня – 788.6100)100 EUR – 1012.3400 (2 вересня – 1009.4208)10 RUR – 2.5738 (2 вересня – 2.5604) Облікові курси банківських металів 3 вересняза 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-98544.80(2 вересня-98576.25)961 XAG 10 Срібло-1536.12(2 вересня-1535.42)962XPT10 Платина-121468.16(2 вересня-120499.61)964 XPD 10 Паладій-40989.58(2 вересня-40061.39)
Офіційний курс НБУ 3 вересня
100 USD – 789.7800 (2 вересня – 788.6100)
100 EUR – 1012.3400 (2 вересня – 1009.4208)
10 RUR – 2.5738 (2 вересня – 2.5604)
Облікові курси банківських металів 3 вересня
за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-98544.80(2 вересня-98576.25)
961 XAG 10 Срібло-1536.12(2 вересня-1535.42)
962XPT10 Платина-121468.16(2 вересня-120499.61)
964 XPD 10 Паладій-40989.58(2 вересня-40061.39)
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