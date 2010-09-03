Китай "подарує" Україні 4 млн. дол.

Китай надасть Україні безоплатну допомогу у розмірі 25 млн. юанів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сьогодні у Пекіні перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він уточнив, що ці кошти (близько 4 млн. доларів – УНІАН) будуть надані відповідно до підписаної вчора Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом КНР про надання уряду України безоплатної допомоги.

За словами А.КЛЮЄВА, гроші, зокрема, підуть на реалізацію декількох програм Міністерства освіти та науки України.

«Ці кошти переважно підуть на розвиток шкільної освіти, зокрема, на придбання комп’ютерів. Це гуманітарна допомога для України», - зауважив А.КЛЮЄВ.