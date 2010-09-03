Суд ввів процедуру розпорядження майном «Кінгз Кепітал»

Господарський суд Києва своїм визначенням від 27 липня ввів процедуру розпорядження майном боржника компанії ТОВ «Кингз Кепітал».

Про це йдеться у повідомленні ліквідатора ТОВ «Кингз Кепітал», опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№162 за 3 вересня).

Згідно з повідомленням, розпорядником майна боржника призначений Р. СЕРПУТЬКО.

Грошові вимоги кредиторів приймаються до 4 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, в цілому, за даними міліції, виявлено близько 6 тис. договорів «Кінгз Кепітал» з вкладниками. Мінімальна сума внеску складає 2,5 тис. грн., найбільший внесок - 555 тис. грн. У договорах, які потрапили до міліції, фігурували цифри від 30 до 70 тис. грн.

Столична міліція 24 листопада 2008 р. затримала керівника ТОВ «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА.

У березні 2009 р. міліція заарештувала майно фінансової групи «Кінгз Кепітал».

В кінці серпня 2009 р. суд в Києві звільнив А.БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Громадянин Нігерії Сандей АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо крупних розмірах.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкротом ООО «Кінгз Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру.