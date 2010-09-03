Готівковий курс долара у комбанках підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,90 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 2 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс з купівлі /продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора, і сьогодні становить 10,06/10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,98-10,13 грн./євро, з продажу – в межах 10,16-10,30 грн./євро.

Курс купівлі рубля в комбанках порівняно з 2 вересня підвищився на 0,6%, і сьогодні становить 0,2515 грн./рубль, продажу – на 0,3% - до 0,2584 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,25700-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,90 грн./дол., курс продажу – 7,93 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4%, і сьогодні становить 10,07 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,98-10,13 грн./євро, з продажу – в межах 10,16-10,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився порівняно з 2 вересня на 0,4%, і сьогодні становить 0,2516 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2588 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,93 грн., євро – 9,98/10,20 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,885/7,925 грн., євро – 9,95/10,31 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,89/7,93 грн., євро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 3 вересня, становить: гривні до долара США – 7,8978, до євро – 10,1234, до російського рубля – 0,25738.