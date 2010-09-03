Стельмах заявляє, що у Нацбанку стабільна кадрова ситуація

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє, що в НБУ стабільна кадрова ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Пекіні, коментуючи нещодавні кадрові зміни у Нацбанку.

Зокрема, він оцінив призначення Сергія АРБУЗОВА на посаду першого заступника голови Нацбанку замість Анатолія ШАПОВАЛОВА як «нормальне».

«Вони (кадрові зміни - УНІАН) проходять за власним бажанням. У нас найстабільніша у кадровому відношенні інституція», - заявив В.СТЕЛЬМАХ.

За його словами, кадрові зміни в НБУ відбуваються лише у зв’язку із «підвищенням або за власним бажанням».