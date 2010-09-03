Банк "Надра" відновив роботу на міжбанку

Банк "Надра", в якому діє тимчасова адміністрація, відновив роботу на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті банку.

"У серпні 2010 року банк відновив операції з покупки і продажу валюти на користь клієнтів на міжбанківському валютному ринку. Загальний обсяг операцій з покупки валюти за місяць перевищив 300 млн. грн., операцій з продажу – 100 млн. грн.", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року складали 22,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,692 млрд. грн., зобов`язання – 22,37 млрд. грн., власний капітал –479,257 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» за підсумками першого півріччя 2010 року одержав прибуток 4,563 млн. грн.

З 10 лютого 2009 року в банці «Надра» була введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

У травні 2010 року були зроблені заяви про можливу спільну докапіталізацію банку "Надра" за участю держави і власника міжнародної холдингової компанії Group DF Дмитра ФІРТАША.