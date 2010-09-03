Азаров представив новий проект Податкового кодексу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив допрацьований проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами всеукраїнського обговорення новий проект Податкового кодексу був представлений сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами прем`єра, головний принцип, який закладений у проекті документа, – це лібералізація податкового законодавства, а також обов`язок для всіх платників податків сплачувати податки.

«Треба скоротити податковий тиск на бізнес і йти лібералізацією законодавства, але податки повинні сплачувати всі», – сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він наголосив, що, за новим проектом, в Україні будуть встановлені, «напевно, найнижчі податки в Європі». «Ліквідовується значна кількість податків, які обтяжливі з погляду адміністрування», – сказав глава уряду.

За словами прем`єра, на першому етапі упровадження нового податкового законодавства прогнозується зменшення надходжень податків до бюджету. У 2011 році уряд планує збільшити бюджетні надходження і вийти на докризовий рівень обсягів економіки. Починаючи з 2012 року, М.АЗАРОВ прогнозує зростання доходів до бюджету, а зростання економіки порівняно з 2008 роком – на рівні 9-10%.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді, і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоректований проект Податкового кодексу України був опублікований в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.